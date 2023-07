Lazio, dall'Inghilterra: "Duello con il Burnley per Flemming, il Millwall vuole 15 milioni"

vedi letture

La Lazio piomba sull'attaccante del Millwall Zian Flemming, classe '98. Lo scrive in Inghilterra Sky Sports, che spiega come il club di Claudio Lotito sia sulle tracce dell'olandese, capace di ricoprire il ruolo di centravanti ma anche quello di trequartista, e si trova ora in duello con il Burnley, a sua volta sulle tracce del giocatore.

Il Millwall ha già posto il prezzo sul calciatore, che partirà solo per un'offerta di 15 milioni di euro, 13 di sterline. La Lazio starebbe pensando di avanzare la prima offerta e il Burnely sarebbe pronto a rilanciare.