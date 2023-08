Lazio, dopo Isaksen un altro acquisto? Lotito: "Quest'estate sono a tre. E ora arriva..."

vedi letture

Un nuovo acquisto per la Lazio? I biancocelesti nella giornata odierna sono pronti ad accogliere Gustav Isaksen. Un nuovo innesto per Maurizio Sarri che va ad aggiungersi a quello di Kamada. Il mosaico di Maurizio Sarri sta iniziando a prendere forma ma non è escluso un altro possibile tassello. Il tecnico toscano chiede a gran voce un regista e Samuele Ricci potrebbe essere l'uomo giusto per rinforzare la cabina di regia.

Quarto acquisto?

A rinforzare questa tesi ci ha pensato Claudio Lotito. Ai taccuini dell'edizione odierna de Il Messaggero, il presidente della Lazio si è lasciato andare ad un breve e sibillino commento: "In un anno solare ho comprato 12 giocatori. Questa estate sono a tre e ora arriva". Possibili novità in vista per i biancocelesti.