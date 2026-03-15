Lazio, dubbio Patric-Taylor in regia per Sarri: le scelte anti-Milan

Adattare un centrale di difesa in cabina di regia o spostare la mezzala di maggior qualità per avere più palleggio davanti alla difesa? Questo è il dubbio che accompagna Maurizio Sarri alla sfida di questa sera davanti a un Olimpico che ritroverà 50 mila tifosi dopo un mese abbondante di deserto. Da una parte l'esperienza di Patric, provato già lunedì contro il Sassuolo dopo l'infortunio di Cataldi. Dall'altra l'adattamento di Kenneth Taylor, il centrocampista più tecnico a disposizione di Sarri. Il tutto considerando che in difesa con ogni probabilità non ci sarà Romagnoli, che questa mattina farà un ultimo provino per cercare almeno di andare in panchina. L'emergenza è chiara e ormai accompagna la Lazio fin dalla prima giornata, costringendo il Comandante a poche rotazioni e a tanti adattamenti.

Lazio, le scelte di Sarri: conferme per Dele-Bashiru e Tavares

Di fatto l'unico dubbio di formazione è tra Patric e Belahyane per Maurizio Sarri. Davanti a Motta la linea difensiva sarà la stessa che ha concluso il match di lunedì contro il Sassuolo con Provstgaard al posto di Romagnoli vicino a Gila, Marusic a destra e Tavares confermato a sinistra. In regia se dovesse giocare Patric il centrocampo si completerà con Taylor e Dele-Bashiru, in caso di abbassamento dell'olandese sarà Belahyane ad affiancare il centrocampista nigeriano. In attacco nessun dubbio sul tridente, con Mattia Zaccagni a sinistra che va a caccia di un gol che manca da oltre tre mesi, dall'ottavo di finale di Coppa Italia proprio contro i rossoneri. A destra ci sarà Isaksen e al centro l'ex Daniel Maldini, confermato da Sarri al centro dell'attacco.