Lazio, Fabiani: "Castellanos ha il veleno, può avvicinarsi a Immobile"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa a DAZN, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato anche del rendimento di Valentin 'Taty' Castellanos in questa stagione con Marco Baroni in panchina:

“Per diventare Ciro Immobile bisogna fare quello che ha fatto lui, dentro e fuori dal campo. Taty ha delle caratteristiche che si possono avvicinare. È meno speculativo sotto porta dal punto di vista di realizzazione del gol, ma fa un lavoro di raccordo che in Italia non fanno in tanti. Direi anche in Europa. Com’è nata? Mi chiama un amico di Bologna, mi manda un link e mi dice di guardare questo giocatore che richiama la mia attenzione su un colpo di testa quando stava al Girona. Mando il link a Bianchi e gli dico di dare uno sguardo. La mattina mi ha detto “L’ho visto bene”. Un giorno capita Lotito e glielo faccio vedere, decidemmo di sottoporlo all’attenzione di Sarri e mi fa “Sembra uno abbastanza cattiva, piglia questo almeno ha il veleno”. Così nasce la sua storia alla Lazio. È stato un gioco di squadra e condivisione con tutti, è il mio modus operandi e spesso e volentieri abbiamo ragione. Poi per carità si può anche sbagliare, ma fa parte del mestiere. È un rischio che bisogna necessariamente correre”.

Di seguito il programma della 25ª giornata del campionato di Serie A:

SERIE A, 25ª GIORNATA

Venerdì 14 febbraio

Ore 20:45 - Bologna-Torino (diretta DAZN)

Sabato 15 febbraio

Ore 15:00 - Atalanta-Cagliari (diretta DAZN)

Ore 15:00 - Lazio-Napoli (diretta DAZN)

Ore 20:45 - Milan-Hellas Verona (diretta DAZN - SKY)

Domenica 16 febbraio

Ore 12:30 - Fiorentina-Como (diretta DAZN)

Ore 15:00 - Monza-Lecce (diretta DAZN)

Ore 15:00 - Udinese-Empoli (diretta DAZN)

Ore 18:00 - Parma-Roma (diretta DAZN - SKY)

Ore 20:45 - Juventus-Inter (diretta DAZN)

Lunedì 17 febbraio

Ore 20:45 - Genoa-Venezia (diretta DAZN - SKY)