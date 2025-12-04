Fabiani: "Con Sarri programma triennale. Mercato? Già fatta riunione con lui e Lotito, c'è fiducia"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset parlando anche del tanto atteso mercato di gennaio: "Io sono sempre stato fiducioso, manca ancora qualche settimana e ci porremo il problema a mercato aperto. Sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo fatto una riunione con presidente e mister e lavoriamo sotto traccia".

Come è stato fin qui lavorare con Sarri?

"C'è un grandissimo rapporto, di affetto e di stima reciproca. Per noi è importante avere lui sulla panchina, ci fa stare tranquilli. I risultati e i miglioramenti si stanno vedendo, è iniziato un programma con lui di 3 anni e vogliamo crescere insieme a lui. È la nostra guida".

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.