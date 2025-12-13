Lazio, Fabiani: "Tavares credo rimarrà un giocatore della Lazio. Oggi gara importante"

Il direttore sportivo della Lazio è intervenuto Angelo Fabiani ai microfoni di DAZN, nel pre-gara di Parma-Lazio. Queste le sue parole:

Le prossime gare possono riportarvi in zona Europa, c'è la sensazione possano esser decisive?

"Io andrei per gradi, c’è una partita importante stasera da giocare, poi si penserà alle altre. La squadra è in crescita, speriamo di dare continuità a questi risultati.

C'è ottimismo sullo sblocco del mercato?

"Chiaro le riflessioni siano ai massimi livelli, come dico sempre il calcio si può fare in tanti modi, anche con le idee, non necessariamente chi spende di più ha ragione. Per quanto ne so visto il confronto con allenatore e presidente, siamo concentrati su qualche operazioni da fare, ovviamente le teniamo per noi, andiamo avanti per la nostra strada".

Tavares rimane incedibile?

"È un giocatore della Lazio, l'anno scorso e a tratti quest'anno ha fatto cose importanti, non è che ogni volta che un giocatore va in calo di prestazione bisogna crocifiggerlo. Può succedere ad un calciatore, l’obbligo nostro è saper gestire questi momenti, credo rimarrà un giocatore della Lazio".