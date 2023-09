Lazio, Fabiani: "Confidiamo nei nuovi arrivati. Rovella? Bisogna dargli tempo"

Angelo Fabiani, dirigente della Lazio, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport prima della gara contro l'Atlético Madrid. Di seguito le dichiarazioni:

Su Castellanos

“Il ragazzo l’abbiamo seguito per un’intera stagione. Poi dovevamo prendere il vice Immobile e ne abbiamo visto dei tratti interessanti. È chiaro che dobbiamo dargli il tempo di calarsi nella mentalità di Sarri e del calcio italiano. Confidiamo molto nel ragazzo, sono convinto che farà parlare molto di sé”.

Sugli investimenti

“Abbiamo fatto degli investimenti importanti su alcuni giovani. C’era bisogno di mettere in organico qualche elemento in più. Abbiamo abbassato l’età media della rosa, affidando a Sarri questi giovani. Confidiamo nel buon lavoro del mister per valorizzare al massimo questi giocatori”.

Sui sostituti di Milinkovic-Savic

“Penso che sostituire Sergej non sia facile. Ci siamo affidati ad un elemento importante come Kamada, abbiamo preso anche Guendouzi. A livello numerico ci siamo coperti ma bisogna dare il tempo a questi ragazzi. Stiamo vedendo dei miglioramenti in queste prime partite, anche se non abbiamo raccolto ciò che ci aspettavamo. Non bisogna dare giudizi affrettati, che dicendo la verità non ho sentito da nessuna parte”.

Su Rovella

“Rovella quando è arrivato non era nelle migliori condizioni. È stato molto tempo fermo, quando è arrivato alla Lazio era indietro rispetto agli altri. Bisogna dargli la possibilità di recuperare anche per non mandarlo incontro a brutte figure. Già domenica contro la Juventus ha fatto vedere di che pasta è fatto”.