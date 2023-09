Lazio, Felipe Anderson: "Voglio fare il massimo mettendomi a disposizione del mister"

vedi letture

Felipe Anderson sempre in campo da quando c'è Sarri. L'attaccante della Lazio è stato sempre impiegato, dal primo minuto o dalla panchina, dal tecnico biancoceleste in ogni partita. Intervistato dai canali ufficiali della società, il calciatore ha commentato: "Sono molto felice di questo traguardo e di questa sequenza così lunga. Ci sono tante variabili che influenzano, però nella mia carriera ho avuto poche lesioni, quindi sono grato a Dio per questa cosa e per la mia salute. E sicuramente le cose di base devono essere fatte nel modo giusto: mangiare bene, dormire bene, riposare il più possibile. Tutti questi fattori aiutano a continuare con questa sequenza.

Il segreto è che sto dando sempre il massimo - riporta Lalaziosiamonoi.it - pensando alla prossima partita. Faccio un recupero mentale e di forze, concentro tutto sulla partita e gli allenamenti, come succede adesso. Non allento mai la concentrazione, voglio fare il massimo possibile mettendomi a disposizione del mister. La Lazio non è solo un club o una squadra di calcio, è parte della mia vita. Sono cresciuto in tutti i sensi: mi sono sposato, avrò una bambina. Per me e la mia famiglia non sarà mai solo una squadra di calcio".