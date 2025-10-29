Lazio, Gigot a breve tornerà a Clairefontaine: l'obiettivo è rientrare entro il 2025

Il recupero di Samuel Gigot sta procedendo per il verso giusto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dopo le parole di Maurizio Sarri che, prima della gara contro la Juventus, aveva spiegato che il francese aveva svolto una seduta di allenamento, il centrale di difesa della Lazio a breve tornerà a Clairefontaine per iniziare un percorso di riatletizzazione. In questo momento è fuori dalla lista per la Serie A e non è da escludere che possa lasciare la Capitale a gennaio.

Nella migliore delle ipotesi comunque potrà essere pronto per la fine del 2025. Sarri ha dimostrato di sapersi adattare al materiale a sua disposizione, anche se all'inizio dell'anno le richieste erano altre. Una volta scoperto il blocco del mercato però non ha avuto più modo di chiedere calciatori alla società e di conseguenza ha dovuto fare di necessità virtù.

Per questo è ipotizzabile pure un reintegro da parte di Samuel Gigot, che non rientra comunque nei suoi piani, ma potrebbe avere spazio. Molto dipenderà da come lo vedrà quando si sarà ristabilito. In ogni caso i titolari sono sempre stati Gila e Romagnoli e rimarranno loro due, ma nelle rotazioni il contributo dell'ex Marsiglia e Spartak Mosca potrebbe tornare utile.