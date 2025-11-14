Lazio, cedere prima di acquistare: da Mandas a Noslin, chi può lasciare la Capitale

La Lazio pensa già al mercato. Manca poco più di un mese e mezzo all’inizio delle operazioni e delle trattative con i biancocelesti che sono intenzionati a rinforzare la propria rosa in vista di questa seconda parte di stagione. Il blocco alle entrate ha condizionato molto l’inizio di campionato con la squadra di Sarri che ha faticato e non poco a livello di risultati anche se le prestazioni sono state comunque soddisfacenti. Adesso però ci sarà la possibilità di operare per inserire quegli elementi in organico che possano permettere ai biancocelesti di fare quel salto in avanti verso la qualificazione alle prossime coppe europee.

Cedere prima di acquistare

Prima di operare e di acquistare giocatori, occorrerà però vendere e creare un tesoretto da cui poi prelevare il denaro da investire. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare la capitale nella sessione invernale di trattative. O meglio, quei giocatori che adesso stanno trovando poco spazio e non fanno più parte del progetto.

I nomi dei possibili partenti

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, fra i possibili partenti ci sarebbero il portiere Christos Mandas, Tijjani Noslin, Reda Belahyane più uno dei fuori lista. Il nome più indiziato sembra essere quello di Samuel Giogo.