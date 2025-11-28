Lazio, quale futuro per Gigot? Il francese è infortunato e a gennaio sarà difficile cederlo

In casa Lazio le questioni da risolvere in vista di gennaio non mancano. Tra la Coppa d’Africa che priverà Sarri di alcuni titolari, gli infortuni che continuano a pesare sulla rosa e le scelte di mercato ancora da definire, uno dei temi più delicati riguarda il futuro di Samuel Gigot. Il centrale francese, arrivato dal Marsiglia e fermato da un intervento chirurgico alla caviglia, non è mai riuscito a essere realmente a disposizione del tecnico biancoceleste quest'anno.

Gigot sta proseguendo un percorso di riabilitazione complesso e particolarmente lento a causa della fragilità dell’articolazione. Una condizione che rende molto difficile sia un rientro immediato sia un possibile trasferimento nella finestra invernale: dopo mesi ai box, trovare un club disposto a puntarci non sarà semplice. La Lazio vorrebbe cederlo per non perdere l’investimento da 4,489 milioni di euro inseriti a bilancio per il suo riscatto, ma la strada è tutt’altro che in discesa. Se non dovessero arrivare offerte convincenti, Gigot resterebbe nella Capitale e verrebbe valutato da Sarri per la seconda parte di stagione.

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche il tema lista: per reintegrarlo sarebbe necessario liberare uno slot, cosa che ad oggi non appare immediata. Un rebus completo, con la società chiamata a prendere decisioni rapide e strategiche per non trovarsi scoperta nei mesi cruciali della stagione. A scriverlo è il Corriere dello Sport.