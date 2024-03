Lazio, Gila: "Il Bayern non è così favorito come sembra... Un giorno mi piacerebbe tornare al Real"

Ai microfoni di AS, il difensore della Lazio Mario Gila ha parlato della sfida di ritorno contro il Bayern Monaco in Champions League e pure del Real Madrid, squadra da cui è arrivato in biancoceleste: "All'andata è stata una notte speciale. Sapevamo che il Bayern non era in un buon momento e quindi di avere un'opportunità. Chiudere il match con la porta inviolata ci ha portato a vincere, purtroppo manca ancora una partita in Germania... Là sarà dura, dovremo provare nuovamente a fare la nostra partita".

Quali sono gli argomenti della Lazio?

"Il Bayern ha storia anche se non attraversa un grande momento. Noi abbiamo chiaro in mente il piano della partita, cosa dovremo fare e come fargli male. Secondo me il Bayern non è così favorito come sembra".

In caso di approdo ai quarti, vorrebbe il Real Madrid?

"Sarebbe bello, sono sincero. Tanti sentimenti contrastanti, giocare contro il Real è speciale. Non ho preferenze ma mi piacerebbe".

Pensa mai alla possibilità di tornare?

"Ora un po' meno. Ancora devo dimostrare tanto. Se deve succedere, succederà. Ovviamente mi piacerebbe in futuro tornare, ma no è qualcosa che ho in testa. Il mio obiettivo ora è la Lazio, dimostrare qualcosa qua, solo così potranno succedere cose belle in futuro".