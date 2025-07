TMW Lazio, giornata di test fisici: gli arrivi di Castellanos & co. I convocati per il ritiro

Giornata di visite mediche in casa Lazio: all’Isokinetic i calciatori biancocelesti si stanno sottoponendo ai test fisici in vista della prossima stagione. Il primo ad arrivare è stato Danilo Cataldi, seguito da diversi compagni della prima squadra.

Tra i vari, sono già arrivati Castellanos, Romagnoli, Lazzari, Pedro, Marusic e anche Patric, pronto per l’inizio della stagione dopo il lungo stop per infortunio. Gli arrivi - che potete vedere nel video in calce - continueranno anche nel pomeriggio, attesi anche Rovella, Isaksen e gli altri. Attraverso i suoi canali ufficiali, la Lazio ha inoltre diramato l’elenco dei calciatori convocati da Maurizio Sarri per il ritiro pre-campionato, che prenderà ufficialmente il via lunedì 14 luglio e si svolgerà integralmente a Formello. Di seguito l’elenco.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel, Renzetti.

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marušić, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Tavares, Ruggeri.

Centrocampisti: Bašić, Belahyane, Cataldi, Dele‑Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino, Pinelli.

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni, Sana Fernandes.