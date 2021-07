Lazio, giorno 1 ad Auronzo: partitella e subito prove di 4-3-3

“Daje comandante”. Con quest’urlo che mina la tranquillità di Auronzo, si è aperto il primo giorno di allenamento della Lazio di Sarri. Seduta pomeridiana iniziata in palestra, poi riscaldamento sul campo ed esercitazioni tecniche, intervallate da andature di corsa a variazione di velocità.

A chiudere l'allenamento la partitella finale, dove Sarri ha subito cominciato a impostare il suo 4-3-3. “Giriamo la palla veloce, anche in modo semplice, ma non deve mai fermarsi. E quando la perdiamo, subito veloci a riconquistarla", i primi messaggi che ha voluto mandare alla squadra. Di seguito le formazioni schierate, ovviamente con tante defezioni: 1-0 il punteggio finale per i celesti per l'autogol sfortunato di Patric a tempo scaduto.

Verdi: Strakosha; Lazzari, Patric, Vavro, Hysaj; Troise, Escalante, Akpa Akpro; Adekanye, Caicedo, Raul Moro

Celesti: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Fares; Milinkovic, Leiva, Cataldi; Shehu, Muriqi, Jony.