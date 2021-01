Lazio, grana Raul Moro. L'agente: "Se Inzaghi o la società non lo vogliono, abbiamo tante offerte"

Raul Moro, giovane talento della Lazio in scadenza nel giugno 2022, ha ancora un contratto giovanile, una situazione che al giocatore non piace di certo, così come non gradisce la scarsa considerazione ricevuta fino ad ora in Prima Squadra. Del suo pensiero si fa portare l'agente, che specifica come la soluzione Salernitana sia però impraticabile: "Non c’è alcuna possibilità che vada a Salerno - dichiara Junior Minguella ai microfoni di LaLazioSiamoNoi.it -, piuttosto ci sono maggiori chance che lasci la Lazio. Se Inzaghi o la società non lo vogliono, abbiamo dei top club interessati a lui”.