Lazio, Guendouzi è il pomo della discordia: il club per la cessione chiede 25 milioni

Matteo Guendouzi è il pomo della discordia in casa Lazio. Il centrocampista biancoceleste avrebbe chiesto la cessione non volendo più rimanere alle dipendenze del tecnico croato. Sarà un mercato molto caldo quello che coinvolgerà la formazione della Capitale e uno di questi scogli è rappresentato proprio dal calciatore francese. Il feeling fra i due si era incrinato ai tempi dell’Olympique Marsiglia e portò alla cessione proprio alla formazione guidata da presidente Lotito. Che nella seconda parte di stagione scorsa optò per l’ex Juventus per sostituire il dimissionario Maurizio Sarri.

Le parole di Fabiani

Il direttore sportivo Fabiani nei giorni scorsi è stato molto chiaro a riguardo. “È un giocatore della Lazio e rimane alla Lazio - ha dichiarato - quando abbiamo preso Tudor sapeva perfettamente che Guendouzi era diventato un beniamino della tifoseria, non ci passa per l’anticamera del cervello di smontare la squadra e cedere pezzi importanti”.

La richiesta della Lazio

E adesso che si fa? E’ la domanda che ci si pone in casa Lazio. Guendouzi è stato riscattato per 18 milioni di euro con il dodicesimo posto e adesso resta una sorta di separato in casa. Il club biancoceleste per una cessione, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, chiede almeno 25 milioni di euro.