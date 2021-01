Lazio, i tifosi del Fenerbahce sognano il ritorno di Muriqi ma lui pensa solo al Parma

Muriqi spera di poter ottenere una maglia da titolare nella gara contro il Parma, ma intanto i tifosi del Fenerbahce gli chiedono a gran voce di tornare in Turchia viste le difficoltà incontrate con la Lazio. La moglie dell'attaccante, sui social, ha mostrato una foto in cui il giocatore seguiva con attenzione la tv mentre veniva annunciato l'acquisto di Ozil da parte del club turco. Un po' di nostalgia è normale ma non è assolutamente nei piani della punta né della Lazio, interrompere un rapporto iniziato pochi mesi fa. Ora pensa solo alla prossima partita, in cui Inzaghi potrebbe premiarlo schierandolo dal primo minuto. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.