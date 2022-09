Lazio, il calendario fino al Mondiale: tutti gli scontri diretti sono in trasferta

vedi letture

Trasferte particolarmente difficili per la Lazio nel prossimo calendario. Perché, oltre a quelle di Europa League che sono chiavi per il passaggio del turno (Sturm Graz e Feyenoord), i biancocelesti si troveranno di fronte Fiorentina, Atalanta, il derby di Roma e la Juventus in chiusura di filotto. Insomma, una serie di impegni piuttosto gravosi da qui a metà novembre, anche se in casa la situazione è più semplice con Spezia, Udinese, Salernitana e Monza.

Il calendario

02-10 Lazio-Spezia

06-10 Sturm Graz-Lazio

10-10 Fiorentina-Lazio

13-10 Lazio-Sturm Graz

16-10 Lazio-Udinese

23-10 Atalanta-Lazio

27-10 Lazio-Midtjylland

30-10 Lazio-Salernitana

03-11 Feyenoord-Lazio

06-11 Roma-Lazio

10-11 Lazio-Monza

13-11 Juventus-Lazio