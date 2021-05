Lazio, il colpo a effetto potrebbe essere Juan Mata: ma per convincerlo serve la Champions

Juan Mata potrebbe essere il colpo a effetto della Lazio in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Tempo il centrocampista si libererà dal Manchester United in estate e i biancocelesti stanno pensando seriamente di formulare un'offerta per convincerlo ad approdare nella Capitale: per farlo però sarà necessaria la qualificazione alla prossima Champions League, con la formazione di Inzaghi che si giocherà tutto nelle prossime quattro giornate, alle quali andrà sommato anche il recupero contro il Torino.