Lazio, il Fenerbahce sogna il prestito di Muriqi: l'attaccante vola in Turchia e non commenta

vedi letture

Vedat Muriqi, attaccante della Lazio, nei giorni scorsi è tornato in Turchia in vacanza, ma sbarcato da solo all'aeroporto di Istanbul, non ha rilasciato commenti ai giornalisti locali a proposito dell'interessamento del suo ex club, il Fenerbahce. Tanto è bastato per alimentare i rumors di mercato locali, che parlano di un possibile ritorno della punta in prestito oneroso. I media turchi sottolineano anche che Muriqi non avrebbe acquistato il volo di ritorno per l'Italia, indiscrezione che però non trova conferme negli ambienti laziali, con Sarri che lo aspetta per la ripresa degli allenamenti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.