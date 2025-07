Ufficiale Vedat Muriqi rinnova col Maiorca fino al 2029: "Sto vivendo il sogno più bello della mia vita"

Il Maiorca e Vedat Muriqi hanno ufficializzato il rinnovo del contratto dell’attaccante kosovaro (Prizren, 1994) per altri due anni: il nuovo accordo lo legherà al club fino al 2029. Un segnale forte di continuità e riconoscenza reciproca tra il giocatore e la società balearica.

Arrivato sull’isola nel gennaio 2022 in prestito, l'ex calciatore della Lazio si è subito ambientato e si è caricato la squadra sulle spalle in un momento delicatissimo: il Maiorca era impegnato nella lotta salvezza in Liga ma, grazie al suo spirito combattivo e ai suoi gol, riuscì a mantenere la categoria e così lo riscattò definitivamente, per la gioia dei tifosi. In tre stagioni e mezzo, il centravanti ha collezionato 118 presenze, realizzando 35 gol e fornendo 11 assist. Numeri importanti che raccontano l’impatto costante e decisivo del “Pirata”, soprannome con cui è noto da sempre.

"Sento soprattutto orgoglio e piacere", ha dichiarato Muriqi. "È un onore continuare a vivere questo sogno con questa gente e crescere con loro. Per me significa tantissimo. Rimanere qui è senza dubbio la decisione migliore della mia vita. Mai cambierò questo sogno, perché il Maiorca è il sogno più bello che abbia mai avuto". Un sogno che continuerà per altri quattro anni.