Lazio, il possibile ritorno in Champions alimenta i sogni di mercato: Sarri vuole Zielinski

La Lazio sta iniziando a pianificare il mercato per la prossima stagione con la Champions League che ogni giornata di più sembra essere un obiettivo raggiungibile per i biancocelesti. In quest'ottica, il sogno di Maurizio Sarri resta Piotr Zielinski, che vive una situazione di stallo al Napoli, con il rinnovo che non pare essere così vicino e che dunque a luglio potrebbe decidere di dire addio alla squadra di De Laurentiis. A riportarlo è Il Messaggero.