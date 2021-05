Lazio, il rinnovo di Inzaghi è un rebus. I dubbi di Lotito dopo il ko nel derby con la Roma

Il futuro di Simone Inzaghi continua ad essere un rebus. Come si legge sulle colonne de Il Tempo infatti, il ko nel derby con la Roma ha ingigantito i dubbi del presidente Lotito: da una parte vorrebbe continuare il rapporto con il tecnico cresciuto in casa, dall'altra pensa che il ciclo sia arrivato alla conclusione. Al termine del campionato ci sarà la verità tanto attesa, anche se aspettare le partite con Torino e Sassuolo, ininfluenti per il risultato finale della Lazio, ai tifosi appare come una perdita di tempo.