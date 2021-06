Lazio, il veto di Sarri su Luis Alberto e Milinkovic. Tare intanto lavora per Ilicic

Primi piani di mercato per il Comandante Sarri che oggi verrà ufficializzato dalla Lazio come nuovo allenatore. Il tecnico, per dare il via libera alla firma, ha posto il veto sulle cessioni di Luis Alberto e Milinkovic-Savic che dunque resteranno in biancoceleste. Nel frattempo ha anche già fatto alcune esplicite richieste che Tare sta passando al vaglio. Il ds è già al lavoro per Ilicic ad esempio, ma piacciono anche due pupilli dell'allenatore attualmente in scadenza col Napoli, ovvero Hysaj e Maksimovic. A centrocampo, il nome esplicitato dal tecnico è quello di Loftus-Cheek del Chelsea. A riportarlo è Il Messaggero.