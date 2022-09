Lazio, Immobile in forte dubbio: pronti Pedro o Felipe Anderson al centro del tridente

Il Messaggero di oggi fa il punto sulle condizioni di Ciro Immobile, capitano e attaccante della Lazio tornato in condizioni davvero difficili dal ritiro della Nazionale: il problema alla coscia è ai limiti della lesione, scrive il quotidiano romano, così Sarri si trova a ricercare soluzioni di fortuna per sopperire all'assenza dell'unico vero insostituibile della rosa in vista della sfida allo Spezia. Pedro e Felipe Anderson sono i candidati principali a ricoprire l'ingrato ruolo, più difficile invece l'impiego di Cancellieri.