Lazio, Immobile: "Spero che una volta che avrò smesso, i tifosi si ricorderanno di me"

Nel giorno del suo 33esimo compleanno, il capitano biancoceleste Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Nel calcio, oltre alle statistiche, nel corso degli anni rimangono le emozioni. Lazio ha una storia importante con tanti grandi giocatori che ora ricordiamo con gioia. Spero che una volta che avrò smesso, i tifosi si ricorderanno di me. Inoltre, posso dire che i nostri sostenitori non mi hanno mai criticato. Vivo il derby da tanti anni, per noi è una partita importante perché lo è per i tifosi. Per noi calciatori vale comunque i tre punti, molto importanti visto la classifica".