Lazio, in agenda un incontro per il rinnovo di Marusic: spunta un patto con Lotito

Mentre il presente sorride, con un ottimo ruolino in Europa League e la zona-Champions anche in campionato, la Lazio comincia a programmare anche il futuro. Nelle prossime sessione di mercato il direttore sportivo Fabiani potrebbe regalare a Marco Baroni un nuovo esterno difensivo, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport.



Adam Marusicè in scadenza a giugno, ha un’opzione che prolunga automaticamente il rinnovo, ma c’era un patto con Lotito di parlarne senza condizionamenti. Il montenegrino è tra i capitani, sogna di implementare le presenze, avvicinandosi il più possibile ai giocatori all time (capeggiati da Radu). Ha 32 anni, i conti vanno fatti con la durata dell’eventuale nuovo contratto e anche economicamente.

Al rinnovo di Marusic non si lavora da oggi, ma già da un po' di tempo, tant'è che c’è già stato un incontro con Lotito e presto ce ne sarà un altro. Si dovrà arrivare ad una soluzione entro la primavera. La società non si farà trovare impreparata in un senso o nell’altro: se Marusic rinnoverà si potrebbe anche non andare sul mercato degli esterni, ma il prolungamento non è certo e Fabiani comincia a vagliare i nomi.