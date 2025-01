TMW Lazio, interessamenti per Castrovilli. Lui vorrebbe restare, ma può cambiare idea

Gaetano Castrovilli può salutare la Lazio già a gennaio. Nei giorni scorsi ci sono stati un paio di sondaggi - uno di questo condotto dall'Hellas Verona - per il centrocampista ex Fiorentina. Per ora però non c'è stato il via libera da parte sua, con un contratto che è in essere fino al 30 giugno del 2025, con opzione unilaterale per prolungarlo di altri due anni che i biancocelesti difficilmente utilizzeranno, almeno per quanto visto nella prima parte di stagione.

Nei prossimi giorni però anche Castrovilli valuterà la propria situazione. Se dovessero arrivare delle proposte verranno prese in considerazione, perché l'idea è quella di giocare un po' di più.

Nei giorni scorsi Castrovilli aveva spiegato il proprio pensiero. "Sono qui e do tutto per la Lazio, mi ha dato una grande opportunità e cercherò di sfruttarla in tutti i modi". Mentre il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, aveva fatto il punto sulla sua situazione. "Crede ancora in Castrovilli? Non è una scommessa persa, sapevamo che veniva da un intervento difficile che non gli ha mai destato problemi. Ha trovato poco spazio in questo organico e chiede più minutaggio, questo dipende anche dagli equilibri dell’allenatore. Se vuole avere più spazio e cambiare casacca prenderemo in esame questa sua richiesta”.