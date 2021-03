Lazio, Inzaghi: "Avremmo meritato di più. Italiane fuori? Avremmo potuto fare tutte di più"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato della sconfitta per 2-1 contro il Bayern Monaco e dell’eliminazione dalla Champions League: “Era una partita rischiosa, difficile, ma i ragazzi l’hanno interpretata al meglio e forse avremmo meritato di più anche perché il loro primo gol è arrivato su un rigore dubbio e il secondo su un fuorigioco fischiato contro di noi. Però sono molto orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Ho la fortuna di poter allenare Marusic che sta facendo una grande stagione, che può ricoprire diversi ruoli e che oggi ha gatto una buonissima partita da terzo di destra contro grandi avversari. Infortunati? A Fares è rimasto sotto il ginocchio, ma ha provato a rientrare prima di alzare bandiera bianca, mentre per Lazzari si tratta di un colpo al dito della mano, molto doloroso, ma spero possa esserci alla prossima. Italiane fuori? Potevamo fare tutte meglio, ma io penso alla Lazio e il nostro obiettivo era passare la fase a gironi dopo 20 anni e ci siamo riusciti. Poi c’è rammarico per la gara d’andata e per alcuni episodi che ci sono girati contro, ma avevamo di fronte il Bayern Monaco, che è la favorita per la vittoria finale assieme al Manchester City, e salutiamo a testa alta una competizione dove speriamo di poter tornare presto. - conclude Inzaghi – Contro l’Udinese sarà un match difficile perché incontriamo una squadra in salute che sta ottenendo ottimi risultati. Dobbiamo preparare al meglio la gara e recuperare le energie”.