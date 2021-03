Lazio, Inzaghi: "Ci prepareremo al Torino al meglio. Vogliamo voltare pagina dopo Bologna"

In attesa di capire se la Lazio giocherà o meno domani all'Olimpico contro il Torino, a Formello rimangono tutti concentrati per la sfida ai granata. E alla vigilia del match, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato a Lazio Style Channel. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa serve per recuperare mentalmente dopo una settimana difficile?

"Veniamo da una brutta sconfitta a Bologna. Eravamo partiti bene, poi il doppio episodio del rigore sbagliato e del gol subito nell'azione seguente ha indirizzato la gara. La mia Lazio, forte e ambiziosa, deve però essere più forte di tutto e tutti".

Il Torino è in lotta per la salvezza. Che partita prevedi?

"I ragazzi li rivedrò oggi dopo Bologna. Prepareremo la partita nel migliore dei modi, sapendo che le incertezze sono sempre dietro l'angolo. Cercheremo subito di voltare pagina. Abbiamo fatto tanto in questi due mesi per rimanere in scia delle prime, vogliamo rimanerci"

Domani ci saranno rotazioni? Come sta Lazzari?

"Tra oggi e domani capirò la condizione del gruppo. Per Lazzari dobbiamo aspettare gli esami che farà domani, vedremo".