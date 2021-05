Lazio, Inzaghi: "Dispiace per il Parma. Milinkovic out, speriamo nel derby"

Dopo il ko per 2-0 contro la Fiorentina, la Lazio proverà a rialzarsi domani all'Olimpico contro il Parma già retrocesso. Alla vigilia del match, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato a Lazio Style Channel:

Domani il Parma: che approccio servirà?

"È una partita importante per noi, veniamo dalla battuta d'arresto di Firenze e abbiamo bisogno di vincere. Il Parma avrebbe meritato un'altra classifica, non sarà facile. Dobbiamo fare del nostro meglio, abbiamo ancora 4 gare da giocare".

Come sta la squadra? Milinkovic?

"Non ci saranno Leiva e Pereira per squalifica. Milinkovic ha subito un intervento domenica, ha riportato una brutta frattura: domani non ci sarà, speriamo per il derby di sabato. Vediamo come reagirà il ragazzo".

Cosa si aspetta dal Parma?

"Mi dispiace per la retrocessione, D'Aversa e Liverani sono due miei amici. Sono convinto che possa tornare in A al più presto, c'è una società solida alle spalle. Sono comunque molto concentrato sui miei ragazzi, abbiamo molti problemi anche noi tra infortuni e squalifiche".