Lazio, Inzaghi: "Il Crotone per tornare a vincere. Immobile? Bravo nel ringraziare i compagni"

vedi letture

Prima di pensare al ritorno col Bayern, la Lazio deve concentrarsi sul Crotone. La sfida di domani (ore 15) è fondamentale per i biancocelesti, che hanno perso 4 delle ultime 5 partite. Alla vigilia, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato a Lazio Style Channel. Ecco le sue dichiarazioni:

"Le insidie sono tantissime. Incontriamo una squadra che viene da un'ottima vittoria, ha cambiato allenatore da poco e gioca bene a calcio. Dovremo approcciarla nel migliore dei modi. Siamo in un periodo delicato e vogliamo tornare alla vittoria. Abbiamo perso in malo modo contro la Juventus, dopo aver fatto 35 minuti ottimi. Dopo il loro pareggio ci siamo disuniti, ma è il passato. Adesso bisogna guardare al futuro, che si chiama Crotone. La squadra ha lavorato bene in questi giorni, ora ci manca la rifinitura per capire chi sia disponibile. Faremo una partita da vera Lazio"

Immobile ieri ha ricevuto la Scarpa d'oro:

"Se l'è meritato questo premio. Sono stato molto contento che abbia ringraziato i suoi compagni, è anche merito loro se è riuscito a vincerlo".