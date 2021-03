Lazio, Inzaghi: "Per vincere serviva la partita perfetta, in questo momento siamo fragili"

Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la partita persa contro la Juventus: "In questo momento c'è un po' di fragilità. Questo 3-1 non rispecchia l'andamento della gara, avevo detto però che sarebbe servita una partita perfetta che purtroppo non è arrivata. Marusic? Ha fatto una buona gara, abbiamo tenuto il campo bene ma per vincere sarebbe servita una prova senza errori. Champions? Siamo in ritardo ma c'è ancora tempo, dipende da noi e dalla nostra voglia. Le prestazioni ci sono, stanno mancando i risultati. Abbiamo commesso errori grandi su tutti e tre i gol della Juventus, sprecando anche qualche occasione per raddoppiare. Immobile? Parlare dei singoli in questo momento non serve, Ciro ci ha fatto vincere tante partite, in questo momento non sta segnando con la solità continuità ma tornerà presto a segnare".