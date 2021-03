Lazio, Inzaghi: "Questa vittoria ci dà slancio per l'obiettivo Champions League"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Crotone. "Questa vittoria ci dà slancio, abbiamo una gara in meno e conquistando tre punti saremo nuovamente nel gruppo. Non era facile battere questo Crotone in fiducia, soprattutto dopo il cambio in panchina. Mi aspettavo una reazione, abbiamo giocato un ottimo calcio, poi purtroppo abbiamo preso gol evitabili ma siamo stati bravi a vincere una gara importante. Con il lavoro dovremo evitare di commettere quegli errori che ci stanno costando molto. Sappiamo che dovremo fare più punti possibili, ci sono ancora in palio tanti punti per il nostro obiettivo Champions League. Non sarà facile ma siamo pronti a ripartire nel migliore dei modi".