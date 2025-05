Lazio-Juve, Tudor ne perde due in sette minuti: Thuram e Savona ammoniti, out con l'Udinese

Doppio colpo, in negativo, per la Juventus all’Olimpico. Nel giro di sette minuti, dal 21’ al 28’ del primo tempo, Igor Tudor ha infatti visto l’arbitro Massa ammonire sia Khephren Thuram sia Nicolò Savona.

Sia il centrocampista francese che il difensore italiano erano diffidati: col giallo rimediato oggi con la Lazio, salteranno la prossima di campionato con l’Udinese. Problemi in più per il tecnico croato, che deve fare i conti con numerose assenze e una panchina molto corta, anche se in difesa è recuperato Gatti - oggi in panchina appunto - e a centrocampo c’è sempre Douglas Luiz, fin qui flop ma comunque a disposizione.

