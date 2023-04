Lazio-Juventus 2-1, Luis Alberto: "L'azione del gol è stata provata il giorno prima"

Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Sky Spor per commentare il successo dei biancocelesti contro la Juventus: "Gol provato ieri? Sì ma ieri Lazzari aveva tolto il gol. Sapevo che c'era Zaccagni, era difficile ma per fortuna ha fatto gol altrimenti lo ammazzavo. Mancava solo vincere contro la Juventus, la squadra è in buon momento, ci piace giocare, la Juve è la migliore squadra del campionato per giocatori e rosa, ma l'importante era vincere e vincere così ma ci manca ancora qualche gol in più perché possiamo chiudere prima le partite".