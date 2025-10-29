Lazio, l'ex Rambaudi: "Pisa e Cagliari un esame. Ecco chi sacrificherei nel mercato di gennaio"

L'ex Lazio Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Radiosei della doppia sfida ravvicinata dei biancocelesti contro Pisa e Cagliari: "Pisa e Cagliari saranno un esame, utile per mettere benzina di entusiasmo - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Bisogna vincerle, giocando a calcio come stiamo facendo, leggendo le gara, annusando il pericolo. Serve mentalità, fare una grande prestazione. La gara è tanto difficile, ma sono molto fiducioso. Risultato? 0-2, in gol Basic e Zaccagni.

Il limite di questa squadra è che a volte dà dei segnali e poi si sgretola, in questo devono migliorare un po’. Vedo Sarri diverso, più parte della squadra, e questo mi piace. La sua bravura, unita all’empatia, può portare 6-7 punti in più. Per me la Lazio ha dei valori tecnici, può lottare per l’Europa. Per valori tecnici vedo la Lazio al pari, se non superiore, della oma; Dybala è forte, ha talento, ma fa 20 partite l’anno".

I miei sacrificabili di gennaio? Mandas, Hysaj e Belahyane. A gennaio diventa difficile trovare qualcuno che può fare la differenza, altrimenti si poteva sacrificare anche un ‘calciatore ‘importante’, come Dia. Se arrivasse un’offerta per Castellanos? Lo venderei, ma devo avere pronto il piano B. Ci deve essere chi va a sostituirlo e bene. Vecino o Basic? Ci sono partite nelle partite, Vecino è un titolare aggiunto. Tutti saranno utili. Basic è più funzionale per certi versi, hanno caratteristiche diverse. Trasferta vietata? Io fossi l’allenatore mi arrabbierei, questa è una gara importante in cui serve anche il dodicesimo uomo in campo. La tempistica poi con cui è stata comunicata la decisione ai tifosi è assurda".