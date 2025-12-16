Rambaudi promuove Massolin in ottica Lazio: "Ci investirei, buon colpo in prospettiva"

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato le voci di mercato legate alla Lazio, in particolare l'interesse per il giocatore del Modena Yanis Massolin: "È un talento, è un giocatore che ha dei colpi - riportano i colleghi di Lalazisiamonoi.it - è un trequarti, una seconda punta da educare tatticamente. Ha i libri ma deve studiare. A me è piaciuto; è subentrato e ha fatto al differenza, nell’ultimo impegno è stato titolare. Ci investirei, buon colpo in prospettiva.

Nicola? In Italia ci sono ottimi allenatori, preparati e lui è uno di questi; è anche un grande motivatore, riesce ad entrare nella testa e nella pancia dei calciatori.

La Cremonese è una squadra che ti fa giocare male; coprono bene il campo in entrambe le fase, è una rosa costruita bene per i suoi obiettivi. Vardy ha la sua età ma sa muoversi, poi c’è Bonazzoli che inventa. Squadra tosta da affrontare. Con queste squadre devi giocare in verticale".