Lazio, la carica dei mille: oggi porte aperte a Formello in vista di Bergamo

Si riaprono le porte di Formello ai tifosi biancocelesti. L'ultima volta era successo il 4 gennaio del 2025 poco prima del derby d'andata perso la scorsa stagione 2-0 contro la Roma di Ranieri. Da quel momento non c'è stato più contatto tra i tifosi biancocelesti e la squadra, né durante la stagione né durante il ritiro, svolto per la prima volta a Formello. In vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta la Lazio ha deciso di riportare la propria gente a Formello, questa volta limitando l'accesso a poco più di mille spettatori rispettando la capienza del Fersini. Lo scorso anno furono oltre 7 mila i tifosi accorsi nel centro sportivo prima del derby, alcuni anche sistemati sulla collina alla sinistra della tribuna per far entrare tutti. Questa volta staranno tutti sulla tribuna centrale e assisteranno alla prima mezz'ora della rifinitura, che poi si svolgerà a porte chiuse prima della conferenza di Maurizio Sarri alle ore 13.00.

Lazio, i dubbi di Sarri per Bergamo

Il dubbio più grande per Maurizio Sarri riguarda Adam Marusic, che ieri ha lavorato ancora a parte. La rifinitura di domani darà il responso sulla disponibilità del montenegrino, che spinge per esserci a Bergamo. Qualora non dovesse farcela sarà Lazzari a completare il quartetto difensivo composto da Gila, Romagnoli e Nuno Tavares davanti a Motta. Il resto dei dubbi sono stati accentuati da quanto visto a Napoli. Il gol e l'ottima prestazione di Basic hanno riportato il croato avanti nel ballottaggio a centrocampo con Dele-Bashiru, mentre Cataldi e Taylor sono sicuri del posto. Davanti spera di essere confermato Noslin al centro, con Maldini che però ha lavorato con la squadra e potrebbe tornare dal primo minuto a caccia del classico gol dell'ex. In attacco l'unico sicuro di giocare è Zaccagni, visto anche il ballottaggio aperto a destra tra Cancellieri e Isaksen.