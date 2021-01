Lazio, la Fiorentina non molla Caicedo: Commisso chiamerà Lotito per sbloccare l'affare

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, nei prossimi giorni sarà il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in persona a chiamare Lotito per provare ad abbassare le attuali pretese economiche per il cartellino di Felipe Caicedo. La Lazio chiede non meno di 10 milioni mentre i viola vorrebbero spendere un po' meno. Tare non si opporrebbe alla cessione dell'ecuadoriano così da fare spazio a Muriqi, attualmente in difficoltà, mentre Simone Inzaghi si è esposto in prima persona per l'attaccante che grazie all'infortunio di Correa ha ritrovato spazio e gol.