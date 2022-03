Lazio, la Juventus pensa a Zaccagni ma Lotito e Sarri lo hanno già blindato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Juventus sarebbe interessata al jolly della Lazio Mattia Zaccagni, attualmente miglior giocatore della Lazio in stagione per rendimento e continuità. Lotito e Sarri però convergono sull'idea che intorno all'ex Verona debba costruirsi il futuro della squadra laziale e dunque non hanno nessuna intenzione di cederlo in vista dell'estate quando tra l'altro la Lazio dovrà versare 7 milioni per il riscatto obbligatorio.