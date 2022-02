Lazio, la scalata di Zaccagni. Ha sorpassato Felipe Anderson e Mancini ci pensa per marzo

Gerarchie ribaltate in casa Lazio, soprattutto per quanto riguarda Mattia Zaccagni. Sarri non lo toglie più, è convinto abbia margini di crescita notevoli e gli ha consegnato il posto da titolare che era di Felipe Anderson. Mancini - sottolinea il Corriere dello Sport - lo aveva già convocato nel novembre 2020, quando giocava nel Verona, lo ha chiamato per lo stage di gennaio e sembra convinto a inserirlo nel gruppo che dovrà portarci ai Mondiali in Qatar.