Lazio, Lazzari: "Non siamo venuti qui in gita, daremo del filo da torcere al Sassuolo"

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato così ai media ufficiali del club prima del match contro il Sassuolo: "Gli ultimi mesi sono stati positivi e vogliamo finire il campionato al meglio. Anche l’anno prossimo giocheremo in Europa: questo è stato il raggiungimento di un obiettivo. Daremo del filo da torcere al Sassuolo. Sarà una gara difficile perché loro giocheranno con il coltello tra i denti ma noi non siamo venuti qui in gita e speriamo di portare a casa un risultato positivo. Quest’anno rispetto allo scorso sono stato più incisivo ma ancora non sono soddisfatto di me stesso, posso dare di più. Ogni anno cerco di migliorare”.