Lazio, Luiz Felipe: "Abbiamo dato il massimo in una gara difficile. Ci è mancato solo il gol"

Il difensore biancoceleste Luiz Felipe ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo lo 0-0 contro il Torino: “Mi dispiace per l’ammonizione perché volevo giocare anche a Sassuolo per riprendere il ritmo e la forma. Stare lontano dai compagni mi è mancato tantissimo e sono felice di essere tornato e di aver giocato dall’inizio oggi. Ora devo allenarmi duramente in vista della prossima preparazione estiva dove voglio arrivare con alle spalle tutti i problemi fisici. - continua il brasiliano parlando della gara - Volevamo vincere per forza, abbiamo messo tutto in campo e creato grandi occasioni, ma la palla non è entrata in porta. Oggi è stata una partita difficile con loro che hanno giocato tutti dietro la linea della palla. Hanno fatto la loro partita, difendendo per tutta la gara e così è difficile per come giochiamo noi riuscire a fare male. Ci dispiace per questo, ma abbiamo dato il massimo. Adesso vediamo di provare a vincere l’ultima gara della stagione. Olimpiade? Sono contento per la convocazione, ho sempre lavorato per questa opportunità e voglio sfruttarla nel migliore dei modi”.