Lazio, Lulic: "Contentissimo del ritorno in campo, ringrazio i medici che me l'hanno permesso"

Senad Lulic, tornato in campo dopo quasi un anno, festeggia con grande felicità la vittoria della sua Lazio ai microfoni di Rai Sport: “L’emozione è molto speciale e anche un po’ strano. Per me è la prima volta dopo tutto questo periodo, è strano. Sono felicissimo. In quest’anno ho conosciuto i dottori, persone speciali, mi hanno aiutato a fare quello che sto facendo sin da bambino. Ringrazio tutti, e sono contento di poter giocare”.

Sei nato nella città della rinascita. Questa è la tua rinascita?

“Sicuramente, sono veramente molto contento di dire la mia e di poter continuare a giocare a calcio. Sono felicissimo, chiamarla rinascita si può fare”.

Lo stop ti ha allungato la carriera:

“Possiamo dire che è un’altra ripartenza, mi sono riposato un anno e mi sono allungato la carriera (ride, ndr). Speriamo di poter giocare tanti anni, non so quanti ma finché sto bene continuo a giocare”.

Quando ti rivedremo titolare?

“Sono dieci-dodici giorni che lavoro con la squadra, sono contento di poter allenarmi ogni giorno senza dolori e complicazioni. Poi si vedrà, lavorando con la squadra allenandomi la condizione crescerà, in futuro vedremo quando giocare dall’inizio. Al momento sono felicissimo anche di giocare una ventina di minuti”.