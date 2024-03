Lazio, ma cosa succede? Ora il futuro è un'incognita: la situazione

Che cosa sta succedendo esattamente in casa Lazio? Maurizio Sarri da ieri non è più l'allenatore dei biancocelesti, ha scelto di dimettersi, di farsi da parte perché probabilmente aveva capito di aver fatto il suo tempo e che la squadra ormai non lo seguiva più. Presto si capirà se il problema era effettivamente il tecnico toscano oppure semplicemente ci sono difficoltà oggettive che vanno al di là di moduli e schemi.

La sconfitta contro l'Udinese ha fatto male a tutto l'ambiente e ha portato anche Claudio Lotito a riflettere. Accettato l'addio di Sarri, non è scontata la scelta del sostituto: nelle prime ore era stata ventilata l'ipotesi Tommaso Rocchi, che già a Formello allena l'Under 14, poi sembrava che il favorito fosse Miroslav Klose e infine, allo stato attuale delle cose, si è virato su Giovanni Martusciello, che dal ruolo di vice verrà verosimilmente promosso. Decisivi saranno i colloqui individuali tra i componenti dello staff, che comunque resta a disposizione della società capitolina.

La Champions League sembra essere tornata un miraggio: il quarto posto è distante 11 punti, il quinto 8 e la rincorsa pare impossibile. Per salvare la stagione resta la Coppa Italia, dove la Lazio sarà impegnata in semifinale contro la Juventus. Quello sembra anche l'unico modo per raggiungere l'Europa League. Dopo la capolista 2022-2023, anche la squadra che ha terminato al 2° posto si scopre senza difese.