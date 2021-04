Lazio, mai 5 gol subiti nell'era Inzaghi. L'ultima volta nel 2015, sempre contro il Napoli

La Lazio cade sul campo del Napoli, 5-2 il punteggio finale in favore dei ragazzi di Gattuso. Un ko pesante per i biancocelesti, che non avevano mai perso subendo 5 gol nell'era Inzaghi e non subivano 5 reti da oltre 5 anni: era il 20 settembre 2015, sempre contro il Napoli (5-0 il punteggio finale). Lo riporta Lazio Page.