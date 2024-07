Lazio, Marusic: "Baroni? Siamo in ritiro da pochi giorni ma si vede già la sua idea di gioco"

Al termine della prima amichevole stagionale della Lazio, terminata 23-0 contro l’Auronzo di Cadore, è intervenuto ai canali ufficiali biancocelesti Adam Marusic. Queste le sue parole:

Sei uno dei più esperti, quali sono le prime impressioni su questi giorni di lavoro?

“Sì, siamo qui da un paio di giorni, lavoriamo bene dal primo giorno. Siamo contenti di essere di nuovo qui, mancano ancora 7-8 giorni, dobbiamo continuare a lavorare così e aiutare i nuovi ad adattarsi per far capire loro dove sono arrivati”.

Cosa sta trasmettendo mister Baroni in questi primi giorni?

“Con mister Baroni vedo tanta voglia di lavorare e di dimostrare che è un allenatore forte, siamo qui da pochi giorni ma si vede già la sua idea di gioco. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo adesso”.

L’addio di tanti senatori può essere uno stimolo?

“Sono andati via giocatori come Felipe, Luis e il nostro capitano che sono stati qui per tanti anni. Dobbiamo spiegare noi giocatori più esperti l’ambiente ai nuovi. Dobbiamo crescere e migliorare nei dettagli, cercare di non fare gli errori dello scorso anno”.

Con l’arrivo di Tavares a sinistra puoi tornare a giocare nel tuo ruolo naturale a destra?

“Sono contento perché ora siamo tanti, è stato preso questo ragazzo che è forte. Giocherò dove vorrà il mister, adesso però abbiamo più soluzioni a sinistra mentre a destra siamo solo io e Lazzari, il campionato è molto lungo e ci saranno tante partite da giocare”.

Che effetto fa indossare la fascia da capitano?

“Danilo è il nostro capitano da quando Ciro è andato via, oggi non ha giocato e l’ho indossata io. Sento tanta responsabilità a prescindere dalla fascia o meno. Penso che sono passati pochi giorni di lavoro, dobbiamo aspettare e vedere perché ci sono tanti nuovi. Serve tempo per loro e per le idee del mister, dobbiamo continuare a lavorare e vedere infine dove arriveremo”.