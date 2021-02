Lazio, Milinkovic-Savic: "Sogno di giocare per il Real Madrid da quando ero bambino"

Parlando ad un portale serbo, Tv Nova, il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic parla così della sua stagione: "In Champions League ci aspetta un duro lavoro. Dico la verità, volevo giocare a Madrid contro il Real per scambiare le maglie. Detto questo, penso che possiamo fare una grande partita contro il Bayern. Sogno di giocare per il Real Madrid da quando ero bambino. Questo è il mio più grande traguardo della mia carriera e farò di tutto per raggiungerlo”