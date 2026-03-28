Lazio, Motta tra le sorprese di marzo: lo stop in nazionale non preoccupa

Ci sono anche i guantoni di Edoardo Motta sulle tre vittorie consecutive ottenute dalla Lazio prima della sosta per le nazionali. Il portiere arrivato a gennaio dalla Reggiana per prendere il posto di Christos Mandas alle spalle di Ivan Provedel è stato lanciato nella mischia dopo l'infortunio del titolare biancoceleste. L'operazione alla spalla ha chiuso anzitempo la stagione dell'ex portiere dello Spezia e aperto la porta al giovane classe 2005, che subito si è fatto trovare pronto. Un esordio in Serie A positivo con il Sassuolo, il primo clean sheet contro il Milan e il primo rigore parato contro il Bologna. Tre partite, un solo gol subito e nove punti incassati in un momento cruciale per la stagione biancoceleste. Il grande appuntamento è fissato per il 22 aprile a Bergamo contro l'Atalanta, lì dove Motta giocherà la prima partita di alto profilo anche in Coppa Italia.

Lazio, nulla di grave per Motta

Non c'è preoccupazione a Formello per le condizioni di Motta, tornato anzitempo dal ritiro dell'Italia Under 21. Il portiere biancoceleste ha un fastidio legato a una contusione, nulla che possa precludere la sua titolarità sabato prossimo contro il Parma. Con i ducali sarà ancora Motta a difendere la porta della Lazio e da qui a giugno le sue prestazioni potrebbero condizionare le scelte future della società. Salvo clamorose sorprese in estate tornerà Mandas, mai impiegato fino a questo momento dal Bournemouth. Con il rientro del greco alla base ci saranno tre portieri affidabili in rosa e almeno uno potrebbe partire. Da capire il futuro di Provedel, reduce da un'operazione e con il contratto in scadenza nel 2027. La soluzione più probabile è la permanenza dell'ex Spezia con Motta alle sue spalle, mentre Mandas potrebbe andare in prestito a giocare e vivere la prima stagione da titolare indiscusso.